Gute Stimmung in New York: Dow Jones präsentiert sich fester

Am Freitag bewegt sich der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE 0.34 Prozent fester bei 45’065.92 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18.441 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.045 Prozent auf 44’890.84 Punkte an der Kurstafel, nach 44’911.26 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 44’897.98 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 45’203.52 Punkten lag.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der Dow Jones bereits um 2.00 Prozent. Vor einem Monat, am 15.07.2025, wies der Dow Jones 44’023.29 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 15.05.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 42’322.75 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 15.08.2024, den Stand von 40’563.06 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 6.31 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 45’203.52 Punkte. Bei 36’611.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell UnitedHealth (+ 13.77 Prozent auf 308.87 USD), Salesforce (+ 4.12 Prozent auf 242.99 USD), Amgen (+ 2.21 Prozent auf 296.70 USD), Merck (+ 2.02 Prozent auf 84.43 USD) und Verizon (+ 1.86 Prozent auf 44.31 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Cisco (-4.60 Prozent auf 66.11 USD), 3M (-2.88 Prozent auf 152.14 USD), Home Depot (-1.96 Prozent auf 339.45 EUR), Goldman Sachs (-1.88 Prozent auf 733.14 USD) und Caterpillar (-1.68 Prozent auf 410.48 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 22’550’903 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.802 Bio. Euro.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.29 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch