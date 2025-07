Gute Stimmung in New York: Anleger lassen Dow Jones steigen

Am Montag bewegt sich der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0.12 Prozent stärker bei 44’423.61 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 17.581 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.246 Prozent auf 44’480.77 Punkte an der Kurstafel, nach 44’371.51 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 44’237.28 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 44’448.92 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, einen Stand von 42’197.79 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.04.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 40’524.79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, den Stand von 40’000.90 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 4.79 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 45’054.36 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 36’611.78 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Walmart (+ 1.23 Prozent auf 95.56 USD), Boeing (+ 1.16 Prozent auf 229.48 USD), 3M (+ 1.14 Prozent auf 157.62 USD), Salesforce (+ 1.05 Prozent auf 260.78 USD) und Honeywell (+ 0.99 Prozent auf 238.26 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Chevron (-2.13 Prozent auf 152.00 USD), Procter Gamble (-1.99 Prozent auf 153.92 USD), UnitedHealth (-1.30 Prozent auf 300.15 USD), Apple (-0.99 Prozent auf 209.08 USD) und Coca-Cola (-0.65 Prozent auf 69.42 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 20’839’743 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.450 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.51 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

