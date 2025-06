NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola mit einem Kursziel von 76 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Mit Blick auf die ersten fünf Monate 2025 im Getränke-, Haushaltsgüter- und Nahrungsmittelsektor habe er Eindruck, als wären eher "fünf Jahre vergangen", schrieb Nik Modi in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Dabei verwies er auf hohe Schwankungen, Unsicherheiten und den Verbraucherdruck, die Auswirkungen politischer Entscheidungen der neuen US-Regierung oder auch den globalen geopolitischen Gegenwind. Das erste Quartal sei eines der schwierigsten überhaupt gewesen./ck/ag;