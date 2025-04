NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Coca-Cola nach Zahlen von 73 auf 76 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Nik Modi attestierte dem Getränkekonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein weiteres solides Quartal. Sowohl mit den Volumina als auch mit den Margen habe das Unternehmen überzeugt, es habe ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld quasi überwunden./bek/gl;