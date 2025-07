Aufschläge in New York: Dow Jones verbucht Gewinne

Der Dow Jones springt im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0.16 Prozent auf 44’312.35 Punkte an. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 17.384 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0.312 Prozent stärker bei 44’378.58 Punkten, nach 44’240.76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 44’225.88 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 44’556.68 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 1.10 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.06.2025, lag der Dow Jones bei 42’761.76 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.04.2025, wurde der Dow Jones mit 40’608.45 Punkten gehandelt. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Jahr, am 09.07.2024, bei 39’291.97 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 4.53 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 45’054.36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36’611.78 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Boeing (+ 4.19 Prozent auf 227.68 USD), Merck (+ 2.68 Prozent auf 83.55 USD), NVIDIA (+ 2.08 Prozent auf 163.33 USD), Amazon (+ 1.70 Prozent auf 223.08 USD) und Caterpillar (+ 1.30 Prozent auf 399.43 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen UnitedHealth (-2.48 Prozent auf 300.07 USD), Coca-Cola (-1.61 Prozent auf 69.11 USD), Verizon (-1.09 Prozent auf 42.59 USD), Home Depot (-1.03 Prozent auf 312.30 EUR) und Apple (-1.02 Prozent auf 207.87 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 18’266’732 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.331 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie. Hier soll ein KGV von 9.16 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.35 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch