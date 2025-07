Pluszeichen in New York: Dow Jones letztendlich stärker

Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel schlussendlich um 0.49 Prozent fester bei 44’458.30 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 17.384 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0.312 Prozent stärker bei 44’378.58 Punkten, nach 44’240.76 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 44’225.88 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 44’556.68 Punkten erreichte.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0.770 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 09.06.2025, den Stand von 42’761.76 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 09.04.2025, bei 40’608.45 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 09.07.2024, bei 39’291.97 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 4.87 Prozent zu. 45’054.36 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 36’611.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Boeing (+ 3.70 Prozent auf 226.60 USD), Merck (+ 2.88 Prozent auf 83.71 USD), Caterpillar (+ 2.00 Prozent auf 402.18 USD), NVIDIA (+ 1.80 Prozent auf 162.88 USD) und Sherwin-Williams (+ 1.60 Prozent auf 351.54 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen UnitedHealth (-1.56 Prozent auf 302.91 USD), Coca-Cola (-1.08 Prozent auf 69.48 USD), Verizon (-1.05 Prozent auf 42.61 USD), Home Depot (-1.03 Prozent auf 312.30 EUR) und Salesforce (-1.00 Prozent auf 270.92 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 39’883’942 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.331 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Im Dow Jones verzeichnet die Merck-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.35 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch