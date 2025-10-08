GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: GE Aerospace (ex General Electric) behauptet sich am Abend

Kaum Ausschläge verzeichnete die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie im New York-Handel und tendierte um 20:26 Uhr bei 301,78 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 6'753 Punkten steht. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie zog in der Spitze bis auf 304,61 USD an. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie sank bis auf 301,71 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 303,25 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 190'862 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.09.2025 bei 307,25 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie somit 1,78 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 159,47 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Derzeit notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie damit 89,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,39 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete GE Aerospace (ex General Electric) 1,12 USD aus. GE Aerospace (ex General Electric) liess sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,89 USD. Im letzten Jahr hatte GE Aerospace (ex General Electric) einen Gewinn von 1,15 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.02 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 9.09 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 21.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von GE Aerospace (ex General Electric) rechnen Experten am 27.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,88 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

