SMI 13'132 0.8%  SPI 18'055 0.9%  Dow 48'001 0.2%  DAX 24'200 1.0%  Euro 0.9312 -0.3%  EStoxx50 5'742 1.1%  Gold 4'332 -0.2%  Bitcoin 67'955 -0.7%  Dollar 0.7944 -0.1%  Öl 59.9 -1.3% 
18.12.2025 20:27:13

GameStop Aktie News: GameStop tendiert am Donnerstagabend auf rotem Terrain

GameStop Aktie News: GameStop tendiert am Donnerstagabend auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von GameStop. Die GameStop-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 22,75 USD abwärts.

GameStop
18.31 CHF 3.40%
Die GameStop-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 22,75 USD abwärts. Die GameStop-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 22,73 USD ab. Bei 22,97 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 273'470 GameStop-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,49 USD) erklomm das Papier am 28.05.2025. 42,80 Prozent Plus fehlen der GameStop-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,89 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GameStop-Aktie 20,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 09.12.2025 lud GameStop zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,04 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -4,57 Prozent auf 821.00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte GameStop 860.30 Mio. USD umgesetzt.

Am 31.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von GameStop veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,990 USD je GameStop-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

