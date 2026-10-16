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16.10.2026 06:37:00
Future Link Network: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Future Link Network hat am 15.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Future Link Network vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 185.04 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -9.560 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3.14 Prozent auf 336.9 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 347.9 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 295.640 JPY vermeldet. Im Vorjahr waren 33.85 JPY erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Future Link Network im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 2.12 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.51 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.54 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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