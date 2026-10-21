E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
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21.10.2026 10:58:44
Bernstein Research: Outperform-Note für EON SE-Aktie
Bernstein Research hat die EON SE-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Eon mit "Outperform" und einem Kursziel von 20,20 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Eon sei ein Hauptnutzniesser der deutschen Energiewende und verfüge über strukturell verbesserte Chancen, die den aktuellen Bewertungsaufschlag von rund 20 Prozent zum historischen Durchschnitt mehr als rechtfertigten, schrieb Bartlomiej Kubicki in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für Anleger, die bereit seien, über die derzeitige regulatorische Unsicherheit in Deutschland hinwegzusehen, biete sich auf dem seit August deutlich ermässigten Kursniveau ein attraktiver Einstiegspunkt.
Zwischen Kursziel und Realität: Die EON SE-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:42 Uhr 0.3 Prozent im Minus bei 17.96 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 12.50 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 489’533 Aktien. Der Anteilsschein stieg seit Anfang des Jahres 2026 um 14.7 Prozent. Am 11.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 16:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 15:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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