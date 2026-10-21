Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktuelle Analyse
|
21.10.2026 11:04:44
Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Deutsche Börse-Aktie mit Buy
Deutsche Börse-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Deutsche Bank AG-Analyst Benjamin Goy unterzogen.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 313 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe ein insgesamt gutes Zahlenwerk für das dritte Quartal präsentiert, schrieb Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Deutsche Börse-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:48 Uhr mit Abschlägen von 0.6 Prozent bei 307.10 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 1.92 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 105’890 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein gewann seit Jahresbeginn 2026 um 39.7 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
10:01
|Deutsche Börse-Aktie dennoch in Rot: Optimistischer für Treasury-Ergebnis 2026 (Dow Jones)
|
09:28
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Deutsche Börse hebt dank höherer Zinsen Ziele an - Geschäfte laufen gut (AWP)
|
20.10.26
|Wdh: Deutsche Börse hebt dank höherer Zinsen Ziele an (AWP)
|
20.10.26
|Deutsche Börse hebt dank höherer Zinsen Ziele an (AWP)
|
20.10.26
|Overweight-Note für Deutsche Börse-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co. (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Handelsstart ab (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Börse AG
|10:12
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:12
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:12
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI wenig bewegt -- DAX in Grün -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte kaum verändert. Der deutsche Aktienmarkt tendiert etwas höher. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.