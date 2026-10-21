Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Deutsche Börse-Aktie mit Buy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 313 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe ein insgesamt gutes Zahlenwerk für das dritte Quartal präsentiert, schrieb Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Deutsche Börse-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:48 Uhr mit Abschlägen von 0.6 Prozent bei 307.10 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 1.92 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 105’890 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein gewann seit Jahresbeginn 2026 um 39.7 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:02 / CET



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