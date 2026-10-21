So lohnend wäre ein Investment in Tron von vor 3 Jahren gewesen

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Tron wurde am 20.10.2023 zu einem Wert von 0.090771 USD gehandelt. Bei einer Investition von 10’000 USD in TRX zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 110’167.91 Tron. Da sich der Kurs von TRX-USD gestern auf 0.3310 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 36’464.91 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 264.65 Prozent angezogen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 0.2693 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.3754 USD und wurde am 26.05.2026 erreicht.

Redaktion finanzen.net