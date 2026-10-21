Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’504 0.2%  SPI 20’449 0.2%  Dow 52’496 1.0%  DAX 25’393 0.4%  Euro 0.9262 -0.1%  EStoxx50 6’150 0.5%  Gold 4’123 0.0%  Bitcoin 68’873 0.6%  Dollar 0.8253 0.0%  Öl 110.0 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998ABB1222171Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Spannungsfeld vor Quartalszahlen: So steht es um die Aktien von Arista und Cisco
adidas-Aktie in Grün: Ergebnisprognose für das Gesamtjahr erhöht
RBC Capital Markets: Outperform für Richemont - Aktie leichter
Lufthansa-Aktie in Rot: Swiss meldet weniger Passagiere in den Herbstferien
Deutsche Bank AG beurteilt ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mit Hold
Suche...
ETF Sparplan
Profitables TRX-Investment? 21.10.2026 11:03:08

So lohnend wäre ein Investment in Tron von vor 3 Jahren gewesen

So lohnend wäre ein Investment in Tron von vor 3 Jahren gewesen

So viel hätten Investoren mit einer frühen Tron-Investition verdienen können.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Tron wurde am 20.10.2023 zu einem Wert von 0.090771 USD gehandelt. Bei einer Investition von 10’000 USD in TRX zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 110’167.91 Tron. Da sich der Kurs von TRX-USD gestern auf 0.3310 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 36’464.91 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 264.65 Prozent angezogen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 0.2693 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.3754 USD und wurde am 26.05.2026 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs
Zum BTC-USD Währungsrechner
Alle Krypto-News im Überblick

Bildquelle: Ws Studio1985 / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?