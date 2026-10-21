PUMA-Aktie höher: Aufsichtsrat wählt neuen Vorsitzenden

Wie das Unternehmen mitteilte, erfolgte die Wahl auf einer ausserordentlichen Sitzung des Kontrollgremiums. Tao leitet bei PUMAs chinesischem Grossaktionär Anta Sports das M&A- und Kapitalmarktgeschäft. Tao sowie Jeanne Huang waren mit Wirkung zum 21. Oktober gerichtlich zu Aufsichtsratsmitgliedern bestellt worden. Die gerichtlich veranlassten Mandate laufen bis zur Hauptversammlung im Mai 2027.

Tao tritt die Nachfolge von Heloise Temple-Boyer an, deren Amtszeit Anfang des Monats nach dem Vollzug des Verkaufs der PUMA-Beteiligung von Artemis an den chinesischen Sportkonzern Anta Sports Products endete. Mit dem Vollzug der Transaktion endete zudem das Mandat des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden Jean-Marc Duplaix. Das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden sowie den Vorsitz des Prüfungsausschusses übernimmt Roland Krüger.

Tao verfügt laut Mitteilung über umfassende Erfahrung in den Bereichen internationale Investitionen, Unternehmensfinanzierung , Kapitalmärkte und Governance. Von 2019 bis 2026 war er Mitglied des Board of Directors von Amer Sports und trug dort zur strategischen Neuausrichtung, globalen Expansion und erfolgreichen Rückkehr des Unternehmens an die Börse bei.

Jeanne Huang ist CEO von Pipa International Limited, einem Unternehmen, das kreative Talente mit den Marken der Anta-Gruppe zusammenbringt, um Produktinnovationen und kreative Kooperationen voranzutreiben. Bevor sie zu Anta kam, war sie bei Nike.

Via XETRA klettert die PUMA-Aktie zwischenzeitlich 3,43 Prozent auf 25,35 Euro.

DOW JONES