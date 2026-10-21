Wie viel Anleger mit einem Binance Coin-Investment von vor 3 Jahren verdient hätten

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Am 20.10.2023 lag der Kurs von Binance Coin bei 212.33 USD. Bei einem BNB-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.710 Binance Coin in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’489.03 USD, da sich der Wert eines Coins am 20.10.2026 auf 740.81 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 248.90 Prozent.

Am 30.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 545.37 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 1’140.62 USD und wurde am 27.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net