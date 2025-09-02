FTSE 100-Wert Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lloyds Banking Group von vor 10 Jahren eingebracht

Am 02.09.2015 wurden Lloyds Banking Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Lloyds Banking Group-Papiers betrug an diesem Tag 0.76 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 131.822 Lloyds Banking Group-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 01.09.2025 105.54 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 0.80 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +5.54 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Lloyds Banking Group belief sich zuletzt auf 47.56 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch