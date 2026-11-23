Partners Group übernimmt den neuseeländischen Transportinfrastrukturanbieter Straitnz von Morgan Stanley Infrastructure Partners. Straitnz betreibt zwei Schiffe für tägliche Fracht- und Passagierverbindungen über die Cook Strait zwischen der Nord- und Südinsel Neuseelands. Zudem gehört ein Strassengütergeschäft mit Transport- und Speditionsdiensten zum Unternehmen, wie Partners Group am Montag mitteilte.

Partners Group will Geschäft weiterentwickeln

Zu den finanziellen Bedingungen wurden keine Angaben gemacht. Partners Group will mit dem Management unter anderem die Vertriebswege und die Digitalisierung ausbauen, um das Geschäft weiterzuentwickeln.

Abschluss für 2027 geplant

Der Abschluss der Transaktion ist in der ersten Hälfte 2027 geplant. Voraussetzung sind die üblichen Vollzugsbedingungen sowie die Genehmigung durch das Overseas Investment Office.

Die Aktie der Partners Group gewinnt an der SIX zeitweise 0,98 Prozent auf 620 CHF.

Unterdessen kann der Vermögensverwalter einen seiner wichtigsten Private-Equity-Fonds grundlegend umstrukturieren. Die Anleger des 6,6 Milliarden Euro schweren Global Value SICAV stimmten auf einer ausserordentlichen Generalversammlung am vergangenen Freitag mit 83 Prozent der gültig abgegebenen Stimmen einer Aufspaltung in zwei Teilfonds zu. Partners Group bestätigte die Zustimmung am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Zuvor hatte Bloomberg unter Berufung auf ein Anlegerschreiben darüber berichtet.

Partners Group reagiert auf gestiegene Rückgabewünsche

Mit der neuen Struktur sollen Anleger mehr Flexibilität bei der Wahl zwischen Liquidität und langfristigem Wertzuwachs durch Wiederanlage erhalten, erklärte Partners Group gegenüber AWP. Der bisherige Fonds wird dazu in eine Dachfondsstruktur mit zwei Teilportfolios überführt.

Ein Teilfonds mit Vermögenswerten von rund 1,5 Milliarden Euro soll auf langfristige Wertsteigerungen ausgerichtet sein. Der zweite Teilfonds mit rund 5,2 Milliarden Euro soll dagegen durch den Verkauf von Beteiligungen Liquidität schaffen, um Rückgabewünsche von Anlegern zu bedienen. Er umfasst mehr als 350 Investitionen aus der Zeit vor Ende 2022, während der kleinere Teilfonds rund 150 jüngere Beteiligungen enthält.

Gleichzeitig senkt Partners Group die Gebühren und schränkt die Rückgabemöglichkeiten vorübergehend ein. Für neue Anteilsklassen wird die Rückgabegrenze von bisher 5 auf 2,5 Prozent des Nettoinventarwerts halbiert.

Partners Group und andere Anbieter alternativer Anlagen sehen sich seit einiger Zeit mit erhöhten Rückgabewünschen konfrontiert. Eine Herausforderung dabei ist, dass sich Beteiligungen an nicht börsenkotierten Unternehmen häufig nur mit erheblichem Zeitaufwand verkaufen lassen.