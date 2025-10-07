FTSE 100 aktuell: Börsianer lassen FTSE 100 zum Start steigen

Am Dienstag bewegt sich der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE 0.07 Prozent stärker bei 9’485.59 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.762 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.000 Prozent auf 9’479.13 Punkte an der Kurstafel, nach 9’479.14 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 9’479.01 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 9’492.23 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, mit 9’208.21 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 07.07.2025, wurde der FTSE 100 mit 8’806.53 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 07.10.2024, bei 8’303.62 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 14.84 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 9’516.83 Punkte. Bei 7’544.83 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Rentokil Initial (+ 3.98 Prozent auf 4.10 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1.85 Prozent auf 27.88 GBP), BAT (+ 1.29 Prozent auf 38.34 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1.26 Prozent auf 86.84 GBP) und Centrica (+ 1.23 Prozent auf 1.73 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen B&M European Value Retail SA Reg (-16.13 Prozent auf 2.15 GBP), Flutter Entertainment (-2.09 Prozent auf 181.57 GBP), JD Sports Fashion (-1.77 Prozent auf 1.03 GBP), Ocado Group (-1.69 Prozent auf 2.22 GBP) und J Sainsbury (-1.37 Prozent auf 3.30 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 2’632’853 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 hat die AstraZeneca-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 225.644 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

Die WPP 2012-Aktie präsentiert mit 5.62 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Im Index weist die WPP 2012-Aktie mit 10.63 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

