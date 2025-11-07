Freundlicher Handel: S&P 500 schliesst im Plus

Der S&P 500 beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.13 Prozent) bei 6’728.80 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 54.477 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.383 Prozent auf 6’694.56 Punkte an der Kurstafel, nach 6’720.32 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6’730.11 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6’631.44 Punkten.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der S&P 500 bereits um 2.23 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.10.2025, stand der S&P 500 bei 6’714.59 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 07.08.2025, den Stand von 6’340.00 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 07.11.2024, den Stand von 5’973.10 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 14.66 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 6’920.34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’835.04 Punkten markiert.

S&P 500-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Expedia (+ 17.55 Prozent auf 258.25 USD), Akamai (+ 14.71 Prozent auf 83.74 USD), News (+ 6.54 Prozent auf 26.72 USD), Albemarle (+ 6.49 Prozent auf 97.18 USD) und News B (+ 6.36 Prozent auf 30.29 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Take Two (-8.08 Prozent auf 232.00 USD), Block (ex Square) (-7.73 Prozent auf 65.45 USD), The Trade Desk A (-6.32 Prozent auf 43.00 USD), DexCom (-5.21 Prozent auf 55.00 USD) und Microchip Technology (-5.17 Prozent auf 56.28 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 63’184’573 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.112 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

Im S&P 500 weist die SVB Financial Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent bei der First Republic Bank-Aktie an.

