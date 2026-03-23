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NASDAQ Composite-Performance 23.03.2026 22:34:12

Freundlicher Handel in New York: Anleger lassen NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels steigen

Freundlicher Handel in New York: Anleger lassen NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels steigen

Der NASDAQ Composite schloss den Montagshandel im Plus ab.

Century Aluminum
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Am Montag sprang der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss um 1.38 Prozent auf 21’946.76 Punkte an. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 1.61 Prozent auf 21’995.78 Punkte an der Kurstafel, nach 21’647.61 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22’189.34 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 21’865.80 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 23.02.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 22’627.27 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 23.12.2025, einen Stand von 23’561.84 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, bei 17’784.05 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5.55 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 23’988.26 Punkten. Bei 21’522.75 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell AXT (+ 18.81 Prozent auf 64.44 USD), Lifetime Brands (+ 17.83 Prozent auf 5.42 USD), TTM Technologies (+ 10.79 Prozent auf 101.42 USD), Americas Car-Mart (+ 9.82 Prozent auf 13.20 USD) und Hooker Furniture (+ 9.03 Prozent auf 11.95 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Century Aluminum (-5.08 Prozent auf 46.48 USD), PetMed Express (-4.96 Prozent auf 2.30 USD), InterDigital (-4.37 Prozent auf 311.46 USD), Expeditors International of Washington (-3.97 Prozent auf 140.54 USD) und Net 1 Ueps Technologies (-3.88 Prozent auf 4.96 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 46’597’445 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3.638 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 2.04 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12.15 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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