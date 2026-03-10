Franco-Nevada Aktie 3590522 / CA3518581051
10.03.2026 23:26:27
Franco-Nevada Q4 Profit Rises
(RTTNews) - Franco-Nevada Corp. (FNV.TO) Tuesday reported fourth-quarter net income of $367.7 million or $1.90 per share, compared to $175.4 million or $0.91 per share last year.
Adjusted net income for the quarter were $356.2 million or $1.85 per share, compared to $183.3 million or $0.95 per share last year.
Revenues for the quarter were $597.3 million, compared to $321.0 million last year.
Nachrichten zu Franco-Nevada Corp
|
09.03.26
|Ausblick: Franco-Nevada legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
23.02.26
|Erste Schätzungen: Franco-Nevada öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
02.11.25
|Ausblick: Franco-Nevada zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.10.25
|Erste Schätzungen: Franco-Nevada stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Franco-Nevada Corp
