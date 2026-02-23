Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Erste Schätzungen: Franco-Nevada öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Franco-Nevada wird voraussichtlich am 10.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,68 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Franco-Nevada ein EPS von 1,27 CAD je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 539,8 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 447,8 Millionen CAD erzielt wurde.

14 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,40 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 3,93 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1,75 Milliarden USD, gegenüber 1,53 Milliarden CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

