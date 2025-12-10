Fifth Third Bancorp Aktie 930217 / US3167731005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
10.12.2025 04:48:20
Fifth Third Bancorp To Acquire Mechanics Bank's DUS Business Line
(RTTNews) - Fifth Third Bancorp (FITB) announced that it has entered into a definitive agreement to acquire Mechanics Bank's Delegated Underwriting and Servicing (DUS) business line, which includes its experienced team and a servicing portfolio with an unpaid principal balance of $1.8 billion.
The DUS program is designed to provide liquidity and stability to the housing market. By acquiring this license, Fifth Third gains direct access to Fannie Mae products and a proven servicing model, reinforcing its commitment to delivering innovative solutions for clients and advancing housing affordability.
The acquisition remains subject to customary closing conditions and certain third-party approvals, including approval by Fannie Mae.