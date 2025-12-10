Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’931 -0.4%  SPI 17’768 -0.4%  Dow 47’560 -0.4%  DAX 24’163 0.5%  Euro 0.9377 -0.1%  EStoxx50 5’718 -0.1%  Gold 4’208 0.4%  Bitcoin 74’866 2.4%  Dollar 0.8064 -0.1%  Öl 62.1 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Amrize143013422Swiss Re12688156DocMorris4261528Meta Platforms14917609
Top News
Goldsensation in China entfacht neues Interesse in der Bitcoin-Community
Nach Kursrally 2025: Kann die SoFi-Aktie ihren Höhenflug 2026 fortsetzen?
Warum die Tesla-Aktie in Europa unter Druck steht - und welche Faktoren tatsächlich dominieren
Europas Börsengewinner 2025: Wo Anleger jetzt noch einsteigen können
Stanley Druckenmiller: Diese Aktien hielt er im 3. Quartal 2025
Suche...

Fifth Third Bancorp Aktie 930217 / US3167731005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.12.2025 04:48:20

Fifth Third Bancorp To Acquire Mechanics Bank's DUS Business Line

Fifth Third Bancorp
36.94 CHF 0.17%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Fifth Third Bancorp (FITB) announced that it has entered into a definitive agreement to acquire Mechanics Bank's Delegated Underwriting and Servicing (DUS) business line, which includes its experienced team and a servicing portfolio with an unpaid principal balance of $1.8 billion.

The DUS program is designed to provide liquidity and stability to the housing market. By acquiring this license, Fifth Third gains direct access to Fannie Mae products and a proven servicing model, reinforcing its commitment to delivering innovative solutions for clients and advancing housing affordability.

The acquisition remains subject to customary closing conditions and certain third-party approvals, including approval by Fannie Mae.

Nachrichten zu Fifth Third Bancorp

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?