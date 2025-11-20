Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Fifth Third Bancorp Aktie 930217 / US3167731005

Fifth Third Bancorp-Performance im Blick 20.11.2025

NASDAQ Composite Index-Papier Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fifth Third Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Fifth Third Bancorp-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Fifth Third Bancorp
33.99 CHF 2.39%
Vor 3 Jahren wurde die Fifth Third Bancorp-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 35.63 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Fifth Third Bancorp-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.807 Fifth Third Bancorp-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 41.48 USD gerechnet, wäre die Investition nun 116.42 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 16.42 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Fifth Third Bancorp einen Börsenwert von 27.36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

