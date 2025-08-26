ExxonMobil Aktie News: ExxonMobil am Dienstagabend mit Verlusten

Die ExxonMobil-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 111,01 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 6'447 Punkten realisiert. Der Kurs der ExxonMobil-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 110,36 USD nach. Bei 111,17 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 438'781 ExxonMobil-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 126,34 USD erreichte der Titel am 08.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der ExxonMobil-Aktie ist somit 13,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2025 bei 97,81 USD. Der derzeitige Kurs der ExxonMobil-Aktie liegt somit 13,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,84 USD an ExxonMobil-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,00 USD. ExxonMobil liess sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,64 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ExxonMobil noch ein Gewinn pro Aktie von 2,14 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -12,35 Prozent zurück. Hier wurden 78.96 Mrd. USD gegenüber 90.09 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 24.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,68 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

