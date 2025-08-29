|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentable ExxonMobil-Anlage?
|
29.08.2025 16:02:20
S&P 500-Titel ExxonMobil-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ExxonMobil von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in ExxonMobil-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Am 29.08.2024 wurden ExxonMobil-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen ExxonMobil-Anteile an diesem Tag bei 118.13 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 8.465 ExxonMobil-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.08.2025 gerechnet (113.35 USD), wäre die Investition nun 959.54 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 4.05 Prozent vermindert.
Der ExxonMobil-Wert an der Börse wurde auf 480.76 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
|
16:02
|S&P 500-Titel ExxonMobil-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ExxonMobil von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
28.08.25
|ExxonMobil Aktie News: ExxonMobil reagiert am Abend positiv (finanzen.ch)
|
28.08.25
|ExxonMobil Aktie News: ExxonMobil am Nachmittag kaum bewegt (finanzen.ch)
|
22.08.25