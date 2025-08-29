Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Rentable ExxonMobil-Anlage? 29.08.2025 16:02:20

S&P 500-Titel ExxonMobil-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ExxonMobil von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in ExxonMobil-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

ExxonMobil
91.10 CHF 2.87%
Am 29.08.2024 wurden ExxonMobil-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen ExxonMobil-Anteile an diesem Tag bei 118.13 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 8.465 ExxonMobil-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.08.2025 gerechnet (113.35 USD), wäre die Investition nun 959.54 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 4.05 Prozent vermindert.

Der ExxonMobil-Wert an der Börse wurde auf 480.76 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch