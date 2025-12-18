Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
18.12.2025 20:27:13

Expedia Aktie News: Expedia am Donnerstagabend auf grünem Terrain

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Expedia. Die Expedia-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 285,84 USD.

Expedia
227.81 CHF 1.11%
Kaufen Verkaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die Expedia-Papiere um 20:26 Uhr 1,1 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 23'022 Punkten steht. Bei 289,04 USD markierte die Expedia-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 287,43 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 241'098 Expedia-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 289,95 USD. Dieser Kurs wurde am 17.12.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Expedia-Aktie ist somit 1,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 130,38 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Expedia-Aktie liegt somit 119,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,13 USD. Im Vorjahr hatte Expedia 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 06.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,32 USD. Im Vorjahresviertel hatte Expedia 5,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.41 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 4.06 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Expedia wird am 05.02.2026 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 15,34 USD je Expedia-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

