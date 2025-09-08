Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
08.09.2025 19:20:03

Eurobattery Minerals gibt vorläufiges Ergebnis der Bezugsrechtsemission bekannt

Eurobattery Minerals
0.01 EUR 30.00%
Kaufen Verkaufen


EQS-Media / 08.09.2025 / 19:20 CET/CEST

NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN, DIREKTEN ODER INDIREKTEN, VERÖFFENTLICHUNG IN ODER NACH AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NEUSEELAND, SINGAPUR, SÜDAFRIKA, SÜDKOREA, DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER IN ANDERE JURISDIKTIONEN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE ODER EINE REGISTRIERUNG ODER ANDERE MASSNAHMEN ERFORDERN WÜRDE, DIE ÜBER DIE NACH SCHWEDISCHEM RECHT ERFORDERLICHEN VORSCHRIFTEN HINAUSGEHEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN INFORMATIONEN AM ENDE DER PRESSEMITTEILUNG. DIESES DOKUMENT IST AUS PRAKTISCHEN GRÜNDEN IN MEHREREN SPRACHEN VERFÜGBAR, ZUM BEISPIEL, AUF DEUTSCH. IM FALLE VON ABWEICHUNGEN ODER INKONSISTENZEN ZWISCHEN DEN VERSCHIEDENEN SPRACHVERSIONEN IST DIE ENGLISCHE VERSION MASSGEBLICH.

Stockholm, 8. September 2025 – Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: „BAT“ und Börse Stuttgart: „EBM“; kurz: „Eurobattery Minerals“ oder das „Unternehmen“) gibt hiermit das vorläufige Ergebnis der Bezugsrechtsemission von Anteilen bekannt, wie vom Aufsichtsrat am 14. Juli 2025 vorgeschlagen und von einer ausserordentlichen Hauptversammlung am 14. August 2025 beschlossen (die „Bezugsrechtsemission“). Das vorläufige Ergebnis zeigt, dass insgesamt 116.913.862 Anteile, entsprechend etwa 26,8 Prozent der Bezugsrechtsemission, mit und ohne Unterstützung durch Anteilsrechte gezeichnet wurden. Dem vorläufigen Ergebnis zufolge wird die Bezugsrechtsemission dem Unternehmen einen Erlös von ca. 21,0 Mio. SEK vor Emissionskosten und vor Aufrechnung von Ansprüchen einbringen.

Vorläufiges Ergebnis der Bezugsrechtsemission

Die Zeichnungsfrist für die Bezugsrechtsemission endet heute am 8. September 2025. Das vorläufige Ergebnis zeigt, dass 97.526.092 Anteile, die ungefähr 22,4 Prozent der Bezugsrechtsemission entsprechen, mit Anteilsrechten in der Bezugsrechtsemission gezeichnet wurden. Darüber hinaus liegen Zeichnungsanträge für 19.387.770 Anteile ohne Anteilsrechte vor, was etwa 4,4 Prozent der Bezugsrechtsemission entspricht. Somit deutet das vorläufige Ergebnis darauf hin, dass die Bezugsrechtsemission mit und ohne Anteilsrechte zu etwa 26,8 Prozent gezeichnet ist.

Abonnement ohne Vorzugsrechten

Die Zeichnungsfrist für die Bezugsrechtsemission läuft vom 25. August 2025 bis zum heute, 8. September 2025 (einschliesslich). Daher ist die Zeichnung von Anteilen ohne Vorzugsrechte im Rahmen der Bezugsrechtsemission über die Emissionsseite der Mangold Fondkommission AB bis zum 8. September 2025, 23:59 Uhr, möglich. Diese Seite findet man hier.

Zuteilung der ohne Anteilsrechte gezeichneten Aktien

Die Zuteilung der ohne Bezugsrecht gezeichneten Aktien erfolgte gemäss den Grundsätzen, die im Informationsdokument des Unternehmens vom 21. August 2025 im Zusammenhang mit der Bezugsrechtsemission dargelegt sind. Die Bekanntmachung einer solchen Zuteilung erfolgt gesondert durch eine Abrechnungsmitteilung. Als Nominee registrierte Aktionäre erhalten eine Zuteilungsbenachrichtigung gemäss den Anweisungen des jeweiligen Nominees.

Endergebnis und Handel mit bezahlten gezeichneten Anteile („BTU“)

Das endgültige Ergebnis der Bezugsrechtsemission wird voraussichtlich am 10. September 2025 bekannt gegeben. Der letzte Handelstag in BTU wird voraussichtlich in der Kalenderwoche 41 des Jahres 2025 sein. Der Handel mit den neu gezeichneten Aktien mit und ohne Anteilsrechte wird voraussichtlich in oder um die Kalenderwoche 41 des Jahres 2025 an der Nordic SME Sweden beginnen.

Berater

Mangold Fondkommission AB fungiert als Finanzberater und Foyen Advokatfirma i Sverige KB als Rechtsberater des Unternehmens im Zusammenhang mit der Bezugsrechtsemission.

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa hinsichtlich des verantwortungsvollen Abbaus von Mineralien autark zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Bergbauprojekte in Europa, um kritische Rohstoffe zu liefern und so zu einer saubereren und gerechteren Welt beizutragen.

Bitte besuchen Sie eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn.

Bei diesen Informationen handelt es sich um Informationen, die Eurobattery Minerals AB gemäss der EU-Marktmissbrauchsverordnung offenlegen muss. Die Informationen wurden durch die unten genannte Kontaktperson zur Veröffentlichung am 8. September 2025 um 19:15 Uhr MESZ bereitgestellt.

Kontakte

Roberto García Martínez – CEO
E-mail: info@eurobatteryminerals.com

Kontakt Investor Relations

E-mail: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB

Tel.: +46 (0)8 604 22 55

E-mail: info@augment.se

Wichtige Information

Die Veröffentlichung, Freigabe oder Verteilung dieser Pressemitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen rechtlichen Beschränkungen unterliegen, und Personen in den Rechtsordnungen, in denen diese Pressemitteilung veröffentlicht oder verteilt wurde, sollten über solche rechtlichen Beschränkungen informiert sein und diese beachten. Der Empfänger dieser Pressemitteilung ist dafür verantwortlich, diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den in der jeweiligen Rechtsordnung geltenden Vorschriften zu verwenden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren von Eurobattery Minerals in irgendeiner Jurisdiktion dar, weder von Eurobattery Minerals noch von jemand anderem.

Diese Pressemitteilung ist kein Prospekt gemäss der Definition in der Prospektverordnung und wurde von keiner Regulierungsbehörde in irgendeiner Rechtsordnung genehmigt. Im Zusammenhang mit der Bezugsrechtsemission wird kein Prospekt erstellt. Stattdessen hat das Unternehmen ein Informationsdokument gemäss den Bestimmungen in Anhang IX der Prospektverordnung erstellt und veröffentlicht.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin erwähnten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung oder ohne Befreiung von der Registrierung gemäss dem U.S. Securities Act von 1933 ("Securities Act") verkauft werden und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, ohne dass sie registriert sind, unter eine Befreiung von der Registrierung fallen oder Teil einer Transaktion sind, die nicht unter den Securities Act fällt. Es ist nicht beabsichtigt, die hierin erwähnten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu unterbreiten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen dürfen nicht in Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Neuseeland, Singapur, Südafrika, den Vereinigten Staaten von Amerika oder einem anderen Land oder einer anderen Rechtsordnung, in dem bzw. der eine solche Handlung nicht zulässig ist oder gesetzlichen Beschränkungen unterliegt oder eine weitere Registrierung oder andere Massnahmen als die nach schwedischem Recht erforderlichen erfordern würde, veröffentlicht, vervielfältigt oder verbreitet werden. Massnahmen, die dieser Anweisung zuwiderlaufen, können einen Verstoss gegen die geltenden Wertpapiergesetze darstellen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf die Absichten, Schätzungen oder Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf die künftigen Ergebnisse, die Finanzlage, die Liquidität, die Entwicklung, die Aussichten, das geschätzte Wachstum, die Strategien und Chancen sowie die Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist, beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen und durch die Verwendung von Begriffen wie "glaubt", "erwartet", "antizipiert", "beabsichtigt", "schätzt", "wird", "kann", "impliziert", "sollte", "könnte" und jeweils deren Verneinung oder vergleichbaren Begriffen gekennzeichnet sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beruhen auf verschiedenen Annahmen, die in einigen Fällen auf weiteren Annahmen beruhen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, gibt es keine Garantie dafür, dass sie eintreten werden oder dass sie korrekt sind. Da diese Annahmen auf Annahmen oder Schätzungen beruhen und mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate aus vielen verschiedenen Gründen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Aufgrund solcher Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und anderer wesentlicher Faktoren können die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in dieser Pressemitteilung ausdrücklich oder implizit in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Das Unternehmen garantiert nicht, dass die Annahmen, die als Grundlage für die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung dienen, richtig sind, und jeder Leser der Pressemitteilung sollte sich nicht auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verlassen. Die Informationen, Meinungen und zukunftsgerichteten Aussagen, die in dieser Pressemitteilung ausdrücklich oder implizit enthalten sind, gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung und können sich ändern. Weder das Unternehmen noch eine andere Partei wird zukunftsgerichtete Aussagen überprüfen, aktualisieren, bestätigen oder öffentlich über Änderungen informieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die im Hinblick auf den Inhalt dieser Pressemitteilung eintreten, und zwar über das hinaus, was gesetzlich oder durch die Regeln des Nordic Growth Markets und der Börse Stuttgart vorgeschrieben ist.



Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: Eurobattery Minerals AB
Schlagwort(e): Energie

08.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

2194516  08.09.2025 CET/CEST

