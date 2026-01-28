Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’216 0.6%  SPI 18’296 0.6%  Dow 49’003 -0.8%  DAX 24’894 -0.2%  Euro 0.9180 0.1%  EStoxx50 5’995 0.6%  Gold 5’282 1.9%  Bitcoin 68’189 0.2%  Dollar 0.7658 0.6%  Öl 67.6 -0.2% 
Micron Technology-Aktie mit neuer Bestmarke: Analysten begeistert von Bau neuer Speicherchipfabrik
GAM-Aktie: Vermögenverwalter erwägt wegen Verkauf einer Honda-Sparte rechtliche Schritte
Gold setzt Rekordlauf fort - Vertrauenskrise des Dollar als Kurstreiber
Apple-Aktie im Fokus: Wer der Nachfolger von Tim Cook werden könnte
Franken bleibt "sicherer Hafen" - Was die heimische Währung stützt
28.01.2026 08:20:40

EUREX/DAX-Futures mit leichtem Plus - Support hält

DOW JONES--Mit leichten Aufschlägen zeigen sich DAX-Futures am Mittwochmorgen. Der März-Kontrakt steigt um 15 auf 24.985 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.046 und das Tagestief bei 24.972 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.089 Kontrakte. Charttechnisch sehe das Bild sehr gut aus. "Der FDAX scheint im Unterstützungsbereich um 24.980 nach oben zu drehen", so ein Händler. Dies könnte die Grundlage für einen Ausbruch nach oben bilden. Wahrscheinlich sei dies aber erst, sobald die Aussagen der US-Notenbank am Abend bekannt seien.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 28, 2026 02:21 ET (07:21 GMT)

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.

Themen dieser Ausgabe:

Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Inside Trading & Investment

07:08 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – An der 25‘000er-Marke abgedreht
27.01.26 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Carl Zeiss Meditec AG, Gerresheimer AG
27.01.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Roche, Swisscom, UBS
27.01.26 SG-Marktüberblick: 27.01.2026
27.01.26 SMI startet wenig verändert in die neue Woche
26.01.26 Befeuern KI und E-Autos ein Atomenergie-Comeback?
22.01.26 Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’728.56 19.62 SS4B5U
Short 14’002.20 13.91 SGZBPU
Short 14’552.11 8.76 SAIB4U
SMI-Kurs: 13’216.23 27.01.2026 17:31:18
Long 12’652.77 19.62 SRWBTU
Long 12’377.10 13.91 S9VBDU
Long 11’837.84 8.88 SHFB5U
Top-Rankings

KW 4: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 4: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 4: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
