28.01.2026 08:20:40
EUREX/DAX-Futures mit leichtem Plus - Support hält
DOW JONES--Mit leichten Aufschlägen zeigen sich DAX-Futures am Mittwochmorgen. Der März-Kontrakt steigt um 15 auf 24.985 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.046 und das Tagestief bei 24.972 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.089 Kontrakte. Charttechnisch sehe das Bild sehr gut aus. "Der FDAX scheint im Unterstützungsbereich um 24.980 nach oben zu drehen", so ein Händler. Dies könnte die Grundlage für einen Ausbruch nach oben bilden. Wahrscheinlich sei dies aber erst, sobald die Aussagen der US-Notenbank am Abend bekannt seien.
Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.
Themen dieser Ausgabe:
Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
