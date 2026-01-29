Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
DroneShield Aktie

Rüstung im Fokus 29.01.2026 09:09:00

DroneShield-Aktie fällt: Kapitalerhöhung drückt Kurs trotz Rekordjahr

DroneShield-Aktie fällt: Kapitalerhöhung drückt Kurs trotz Rekordjahr

Der australische Spezialist für Drohnenabwehr, DroneShield, sorgt mit einer neuen Emission von Aktien für Bewegung am Markt.

DroneShield
1.80 CHF -12.78%
Kaufen Verkaufen
• DroneShield beantragt die Notierung von 4'565'000 neuen Stammaktien nach der Ausübung von Mitarbeiteroptionen
• Neue Wertpapiere resultieren aus Performance-Optionen, die im November 2025 und Januar 2026 unverfallbar wurden
• Aktie kurzfristig unter Druck

Expansionskurs und neue Aktiennotierungen im Visier

DroneShield hat offiziell die Notierung von 4'565'000 neuen Stammaktien an der Australian Securities Exchange (ASX) beantragt. Diese Massnahme resultiert aus der Ausübung von Performance-Optionen, die als Teil der Vergütungsstruktur des Unternehmens dienen, um Talente langfristig zu binden. Laut der heutigen Mitteilung des Unternehmens unterliegen diese Aktien keinen Verkaufsbeschränkungen, sofern die internen Handelsrichtlinien eingehalten werden. Das Management geht davon aus, dass eine Reihe von Mitarbeitern die Gelegenheit nutzen wird, diese Anteile am Markt zu veräussern.

Operative Dynamik trifft auf technische Gewinnmitnahmen

Hinter dem aktuellen Schritt steht die positive Entwicklung der vergangenen Monate, in denen DroneShield seine Marktposition im Bereich der elektronischen Kampfführung deutlich festigen konnte. Die nun ausgegebenen Aktien erhöhen das gesamte ausgegebene Kapital des Unternehmens auf über 918 Millionen Stammaktien. Die Performance-Optionen sind laut Unternehmensangaben ein wesentlicher Bestandteil der Strategie, das Wachstum durch hochqualifizierte Mitarbeiter abzusichern, heisst es von offizieller Seite weiter. Dennoch führt das erhöhte Angebot an frei handelbaren Aktien kurzfristig dazu, dass Marktteilnehmer Gewinne realisieren und die Aktie in den "Abverkauf" schicken.

DroneShield-Aktie: Deutlicher Rücksetzer in Sydney

An der Heimatbörse in Sydney geriet die Aktie am Donnerstag massiv unter Druck und beendete den Handel letztlich 9,11 Prozent tiefer bei 3,59 AUD. Dieser Rückschlag erfolgt unmittelbar nach der Bekanntgabe der neuen Aktiennotierung, was viele Anleger dazu veranlasst haben könnte, Positionen nahe der jüngsten Höchststände glattzustellen. Trotz dieser Korrektur bleibt die langfristige Performance beeindruckend: In den letzten 12 Monaten summierte sich der Zuwachs für Aktionäre auf rund 440 Prozent. Damit bewegt sich das Papier trotz der aktuellen Verluste weiterhin in einem langfristigen Aufwärtstrend, auch wenn die Volatilität durch die jüngste Kapitalmassnahme deutlich zugenommen hat.

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar.

Microsoft-Aktie fällt trotz starken Gewinn- und Umsatzzahlen - KI-Ausgaben im Blick

Bildquelle: Droneshield

