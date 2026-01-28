Logitech-Aktie mit Berg- und Talfahrt: Computerzubehörhersteller mit starkem dritten Quartal

Und auch der Ausblick ist positiv.

Der Umsatz im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 stieg um 6 Prozent auf 1,42 Milliarden US-Dollar, wie Logitech am späten Dienstagabend mitteilte. Zu konstanten Währungen wäre der Umsatz um 4 Prozent gestiegen. Die bereinigte Bruttomarge (Non-GAAP) verbesserte sich um 30 Basispunkte auf 43,5 Prozent.

Der um die Kosten im Zusammenhang mit Übernahmen und Restrukturierungen bereinigte operative Gewinn (EBIT, Non-GAAP) legte ebenfalls zu und zwar um kräftige 17 Prozent auf 312,4 Millionen Dollar. Der entsprechende Reingewinn (non-GAAP) legte mit 287,0 Millionen ebenfalls deutlich zu und zwar um fast 19 Prozent. Der ausgewiesene Gewinn lag mit 251,0 Millionen um gut einen Viertel über dem Vorjahr.

Mit den Zahlen hat Logitech die Erwartungen der Analysten auf allen Ebenen teils klar übertroffen

Kategorien und Regionen zeigen gute Entwicklung

"Wir haben ein weiteres Quartal mit exzellenter finanzieller Entwicklung erreicht", liess sich CEO Hanneke Faber in der Mitteilung zitieren. Das Wachstum sei über alle Produktkategorien und Regionen breit abgestützt gewesen. Und CFO Matteo Anversa ergänzte: "Das war eine starke Entwicklung in unserem grössten Quartal - und das trotz des anhaltend unsicheren Umfelds."

So habe sich die Region Americas wieder positiv entwickelt, angeführt von einer Rückkehr der USA zu Wachstum. Und dank einer sehr starken Performance in China sei die Region Asia Pacific zu konstanten Wechselkursen um 15 Prozent gewachsen.

In den verschiedenen Produktkategorien entwickelte sich der Absatz überwiegend positiv. So stiegen die Verkäufe von Gamingzubehör um 3 Prozent. Bei den Tastaturen und Combos ging es um 8 Prozent nach oben. Auch bei Pointing Devices (+11%) und Video Collaboration (+10%) ging es nach oben, Tablet-Zubehör legte gar um 21 Prozent zu. Einzig PC-Webcams (-3%) und Anderes Zubehör (-22%) waren weniger gefragt, Headsets zeigten sich unverändert.

Zudem habe Logitech die angepeilte Produktionsverlagerung von China in die USA wie geplant erreicht. Der Anteil der US-Produkte, die noch Anfang April zu 40 Prozent aus China kamen, sei auf unter 10 Prozent gesunken.

Auch der Ausblick lässt auf weiteres Wachstum schliessen. So peilt Logitech für das vierte Quartal ein Umsatzplus in US-Dollar von 6 bis 8 Prozent und einen Non-GAAP EBIT im Bereich von 155 bis 165 Millionen Dollar an. Im Gesamtjahr 2025/26 soll der Umsatz damit um rund 6 Prozent auf insgesamt 4,825 bis 4,845 Milliarden und der Non-GAAP-EBIT auf 900 bis 910 Millionen Dollar steigen.

Logitech-Aktoen auf Berg und Talfahrt

Die Aktien von Logitech können sich am Mittwoch trotz starker Quartalszahlen nicht für eine klare Richtung entscheiden. Zwar hat der Computerzubehör-Hersteller im wichtigen Weihnachtsquartal klar besser als erwartet abgeschnitten, konnte die Sorgen über eine möglicherweise sinkende PC-Nachfrage oder künftige Chip-Engpässe wohl nicht ganz zerstreuen.

Letztlich verloren die Logitech-Titel an der SIX 5,20 Prozent auf 68,48 CHF.

In der ersten halben Handelsstunde zeigte sich die Aktie sehr volatil und sackte teils bis auf 68,98 Franken ab, kurz danach gelang aber zwischenzeitlich sogar der Sprung in den grünen Bereich. Bereits seit Mitte Dezember zeigt der Kurs klar nach unten und mittlerweile stehen Verluste von rund 25 Prozent zu Buche. Der Gesamtmarkt gemessen am SMI zeigt sich mit minus 0,7 Prozent ebenfalls im Rückwärtsgang.

Zwar hat Logitech am Vorabend erklärt, dass die eigenen Produkte kaum von möglichen Engpässen bei Speicherchips betroffen seien. Und auch die Nachfrage nach neuen PCs, die aufgrund steigender Komponentenpreise wohl im kommenden Jahr sinken dürfte, wirke sich nicht gravierend aus, so das Management. Die ZKB sieht in diesen Punkten aber einen grossen Unsicherheitsfaktor. Denn der Preisanstieg für Memory Chips dürfte das Segment Videokollaboration "voll treffen", spätestens ab der zweiten Jahreshälfte 2026, so Analyst Christian Bader.

Händler hatten sich zudem nach diesem starken dritten Quartal für das jetzt neu gestartete Jahresviertel einen etwas optimistischeren Ausblick gewünscht. "Das sorgt offenbar bei einigen für lange Gesichter", so ein Börsianer.

Andere Experten wie die UBS, Vontobel oder auch Berenberg werten die reinen Zahlen derweil als durchwegs positiv und klar über den Schätzungen. Sie erwarten zumindest für das laufende vierte Geschäftsquartal eine Erhöhung der Konsenserwartungen und rücken die breite Diversifikation von Logitech in den Fokus. Auch die hohe Kostendisziplin und die damit erreichte Marge wird gelobt.

Lausanne (awp)