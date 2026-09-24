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24.09.2026 08:17:42
EUREX/DAX-Future schwach
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Donnerstagmorgen bis 8.16 Uhr 136 auf 25.474 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.537 und das Tagestief bei 25.469 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 381 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/ros
(END) Dow Jones Newswires
September 24, 2026 02:17 ET (06:17 GMT)
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