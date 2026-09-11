|
11.09.2026 08:20:40
EUREX/Bund-Future unverändert
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures notiert am Freitagmorgen um 8.16 Uhr unverändert bei 120,57 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 120,61 Prozent und das -tief bei 120,28 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 52.382 Kontrakte. Der Buxl-Future steigt um 8 Ticks auf 101,44 Prozent - der Bobl-Future um 18 Ticks auf 112,26 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/flf
(END) Dow Jones Newswires
September 11, 2026 02:21 ET (06:21 GMT)
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX fester -- Asiens Börsen schlussendlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legen im Freitagshandel etwas zu. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.