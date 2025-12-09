Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’973 -0.1%  SPI 17’843 0.1%  Dow 47’739 -0.5%  DAX 24’167 0.5%  Euro 0.9381 -0.1%  EStoxx50 5’749 0.4%  Gold 4’188 -0.1%  Bitcoin 72’989 -0.2%  Dollar 0.8057 -0.1%  Öl 62.4 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Helvetia Baloise46664220
Top News
NVIDIA-Aktie und andere Tech-Giganten enteilen - Europas Chipsektor steht 2026 vor klaren Hausaufgaben
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT höher: Deutscher Bundestag plant Genehmigung von 52-Milliarden-Euro-Rüstungsaufträgen
Helvetia-Baloise-Aktie im Plus: Immobilienfonds Helvetia Swiss Property steigert Ertrag dank stärkerem Marktumfeld
Novartis-Aktie etwas tiefer: Neue KI-Kooperation mit Relation Therapeutics stärkt die Pipeline im Immun-Dermatologie-Bereich
DKSH-Aktie höher: DKSH plant Kauf von Minderheitsanteilen und Delisting von Tochtergesellschaft
Suche...
Plus500 Depot

Alphabet C Aktie 29798545 / US02079K1079

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.12.2025 09:35:47

EU eröffnet Kartelluntersuchung gegen Google wegen KI-Praktiken

Alphabet C
254.22 CHF -2.15%
Kaufen Verkaufen

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die EU-Kommission hat eine kartellrechtliche Untersuchung gegen den Suchmaschinenbetreiber Google eingeleitet und dafür Bedenken hinsichtlich der Praktiken im Bereich der Künstlichen Intelligenz angeführt. Die Brüsseler Wettbewerbshüter erklärten am Dienstag, untersucht werde, ob die Alphabet-Tochter den Wettbewerb verzerrt, indem sie Verlagen und Content-Erstellern unfaire Geschäftsbedingungen auferlegt oder sich selbst privilegierten Zugang zu deren Inhalten verschafft, wodurch ihre eigenen KI-Tools gegenüber Wettbewerbern im Vorteil sind. Google reagierte nicht sofort auf eine Anfrage um Stellungnahme.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 09, 2025 03:35 ET (08:35 GMT)

Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Alphabet C (ex Google)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
20.11.25 Alphabet C Kaufen DZ BANK
30.10.25 Alphabet C Kaufen DZ BANK
27.10.25 Alphabet C Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.25 Alphabet C Neutral UBS AG
24.07.25 Alphabet C Kaufen DZ BANK
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

09:21 SMI kratzt an 13.000er-Marke
06:57 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – 13‘000er-Barriere im Blick
08.12.25 Bitcoin-Talfahrt erschüttert Kryptomarkt
05.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 15.00% p.a. Barrier Reverse Convertible Softcallable auf Comet, SIG Combibloc
04.12.25 Julius Bär: 18.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (55%) auf ams-OSRAM AG
03.12.25 Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’484.69 19.90 BTASKU
Short 13’774.94 13.76 SFIBXU
Short 14’294.27 8.83 B62SOU
SMI-Kurs: 12’972.79 09.12.2025 09:26:37
Long 12’443.24 19.90 SXPBDU
Long 12’165.18 13.99 SH7B4U
Long 11’624.55 8.83 BXGS2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

SHIBA INU: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Helvetia Baloise-Aktie im Minus: Helvetia und Baloise schliessen Fusion zu Helvetia Baloise Holding ab
Urteil erhöht Druck auf Novo Nordisk: Semaglutid-Patentschutz wackelt - So reagiert die Aktie
Unilever-Spin-off Magnum Ice Cream-Aktie startet an der Börse - Kurs etwas über Referenzpreis
Barclays Capital: Rheinmetall-Aktie erhält Overweight
Helvetia und Baloise neu als Helvetia Baloise an Schweizer Börse
Helvetia Baloise veröffentlicht Pro-Forma-Finanzinformationen
Solana Kurs Prognose: Nur noch bergauf?
Wedbush-Experte stellt sich gegen KI-Kritiker: NVIDIA-Aktie weiter mit starkem Potenzial
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT höher: Deutscher Bundestag plant Genehmigung von 52-Milliarden-Euro-Rüstungsaufträgen

Top-Rankings

SMI Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 49/25
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 49: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 49: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
09:36 Frauenanteil bei Professuren steigt auf 30 Prozent
09:35 ROUNDUP/Mehr arbeiten fürs BIP: Einen Feiertag ganz streichen?
09:28 Aktien Frankfurt Eröffnung: Moderates Plus - 'Rally mit angezogener Handbremse'
09:23 Wadephul skeptisch zu Erfolgsaussicht der Ukraine-Gespräche
09:18 Web-Inhalte für KI: EU leitet Ermittlungen gegen Google ein
09:15 APA ots news: UNIQA: 35 Jahre an der Börse - eine Geschichte von Wachstum...
09:14 ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Thyssenkrupp auf 'Hold' - Ziel 11 Euro
09:14 Rechtspopulist Babis ist neuer Regierungschef in Tschechien
09:06 KORREKTUR: Deutsche Exporte stagnieren - Geschäft mit USA schrumpft
09:04 GNW-News: SUSE und evroc schließen strategische Partnerschaft für souveräne europäische Cloud-Lösungen