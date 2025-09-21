TOSEI Aktie 1778399 / JP3595070008
21.09.2025 06:21:35
Erste Schätzungen: TOSEI gewährt Anlegern Blick in die Bücher
TOSEI wird sich voraussichtlich am 06.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2025 beendeten Quartals äussern.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 19,11 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 24,21 JPY je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 15,09 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 27,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte TOSEI einen Umsatz von 11,80 Milliarden JPY eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 286,03 JPY im Vergleich zu 247,43 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 98,75 Milliarden JPY, gegenüber 82,19 Milliarden JPY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
