Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’110 0.5%  SPI 16’813 0.4%  Dow 46’315 0.4%  DAX 23’639 -0.2%  Euro 0.9344 0.0%  EStoxx50 5’458 0.0%  Gold 3’685 1.1%  Bitcoin 91’867 -1.0%  Dollar 0.7953 0.4%  Öl 66.6 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Impact Investing - Eine Art der nachhaltigen Geldanlage
Vom Börsengang zum Branchenführer: Siemens Energy greift nach der Energiezukunft
Gold, Öl & Co. in KW 38: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Charlie Munger: Mit diesen vier Investments schrieb er Investmentgeschichte
Suche...
200.- Saxo-Deal

TOSEI Aktie 1778399 / JP3595070008

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.09.2025 06:21:35

Erste Schätzungen: TOSEI gewährt Anlegern Blick in die Bücher

TOSEI
3400.00 JPY 0.59%
Kaufen Verkaufen

TOSEI wird sich voraussichtlich am 06.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2025 beendeten Quartals äussern.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 19,11 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 24,21 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 15,09 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 27,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte TOSEI einen Umsatz von 11,80 Milliarden JPY eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 286,03 JPY im Vergleich zu 247,43 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 98,75 Milliarden JPY, gegenüber 82,19 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch