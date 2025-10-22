Michelin Aktie 494484 / FR0000121261
22.10.2025 20:22:36
Michelin-Aktie: Konzern kappt 2026er Gewinnerwartungen
Der Reifenhersteller Michelin hat nach der vor einigen Tagen gesenkten 2025er-Prognose auch das Gewinnziel für das kommende Jahr gekappt.
Der Konzern hatte erst am 13. Oktober das Gewinnziel wegen eines schwachen Geschäfts im dritten Quartal gesenkt. Demnach wird beim operativen Ergebnis nur noch mit einem Wert zwischen 2,6 und 3 Milliarden Euro und nicht mehr mit mehr als 3,4 Milliarden Euro gerechnet. Der Kurs der Aktie war nach der Gewinnwarnung vor einigen Tagen zunächst kräftig abgesackt, konnte sich zuletzt aber wieder etwas erholen. Die in den USA gehandelten Hinterlegungsscheine büssten nach der Mitteilung vom Mittwoch drei Prozent ein.
/zb/he
CLERMONT-FERRAND (awp international)
Nachrichten zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|20.10.25
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Michelin Buy
|UBS AG
|14.10.25
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.25
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
