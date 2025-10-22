Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Schwache Zeiten 22.10.2025 20:22:36

Michelin-Aktie: Konzern kappt 2026er Gewinnerwartungen

Michelin-Aktie: Konzern kappt 2026er Gewinnerwartungen

Der Reifenhersteller Michelin hat nach der vor einigen Tagen gesenkten 2025er-Prognose auch das Gewinnziel für das kommende Jahr gekappt.

Im kommenden Jahr werde das bisher avisierte Ziel eines währungsbereinigten operativen Gewinns von mehr als 4,2 Milliarden nicht erreicht, teilte der Continental-Konkurrent am Mittwochabend in Clermont Ferrand mit. Aktuell stellt der Konzern lediglich ein Plus im Vergleich zum laufenden Jahr in Aussicht. Konkreter will Michelin dann erst im Februar werden.

Der Konzern hatte erst am 13. Oktober das Gewinnziel wegen eines schwachen Geschäfts im dritten Quartal gesenkt. Demnach wird beim operativen Ergebnis nur noch mit einem Wert zwischen 2,6 und 3 Milliarden Euro und nicht mehr mit mehr als 3,4 Milliarden Euro gerechnet. Der Kurs der Aktie war nach der Gewinnwarnung vor einigen Tagen zunächst kräftig abgesackt, konnte sich zuletzt aber wieder etwas erholen. Die in den USA gehandelten Hinterlegungsscheine büssten nach der Mitteilung vom Mittwoch drei Prozent ein.

/zb/he

CLERMONT-FERRAND (awp international)



Continental-Aktie erhält von Deutsche Bank AG höhere Einstufung: Jetzt Buy

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
20.10.25 Michelin Outperform Bernstein Research
17.10.25 Michelin Buy UBS AG
14.10.25 Michelin Buy Deutsche Bank AG
14.10.25 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.10.25 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.

