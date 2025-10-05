Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
TOSEI Aktie 1778399 / JP3595070008

Analysen
05.10.2025 07:01:06

Ausblick: TOSEI zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TOSEI
3325.00 JPY 1.84%
TOSEI wird sich am 06.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2025 beendeten Quartals äussern.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 19,11 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 21,07 Prozent verringert. Damals waren 24,21 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll TOSEI nach den Prognosen von 2 Analysten 15,09 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 27,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,80 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 286,03 JPY, gegenüber 247,43 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 98,75 Milliarden JPY im Vergleich zu 82,19 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch