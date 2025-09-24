Erste Schätzungen: Seven i zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Seven i wird sich voraussichtlich am 09.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2025 beendeten Quartals äussern.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 22,17 JPY gegenüber 11,89 JPY im Vorjahresquartal.

Seven i soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.969,31 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 10,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.300,78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 103,98 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 66,62 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10.571,54 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 11.972,76 Milliarden JPY im Vorjahr.

