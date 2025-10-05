Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
05.10.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Sandvik AB präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sandvik AB wird voraussichtlich am 20.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sandvik AB im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,00 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,58 SEK je Aktie gewesen.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 30,31 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 29,82 Milliarden SEK aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 12,05 SEK im Vergleich zu 9,76 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 120,32 Milliarden SEK, gegenüber 122,88 Milliarden SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch