Erste Schätzungen: NetApp veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

NetApp wird voraussichtlich am 27.08.2025 die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

19 Analysten schätzen, dass NetApp für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,54 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,17 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten ein Plus von 0,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,54 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,54 Milliarden USD umgesetzt.

Der Ausblick von 20 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,74 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,67 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 6,76 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,57 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch