NASDAQ Composite Index-Wert NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NetApp-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde das NetApp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 64.23 USD. Bei einem NetApp-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 155.690 NetApp-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.09.2025 gerechnet (125.16 USD), wäre die Investition nun 19’486.22 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 94.86 Prozent vermehrt.

Der NetApp-Wert an der Börse wurde auf 25.05 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch