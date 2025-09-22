NetApp Aktie 3906336 / US64110D1046
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnender NetApp-Einstieg?
|
22.09.2025 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Wert NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NetApp-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren NetApp-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurde das NetApp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 64.23 USD. Bei einem NetApp-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 155.690 NetApp-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.09.2025 gerechnet (125.16 USD), wäre die Investition nun 19’486.22 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 94.86 Prozent vermehrt.
Der NetApp-Wert an der Börse wurde auf 25.05 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu NetApp Inc.
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Wert NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NetApp-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
15.09.25
|NASDAQ Composite Index-Papier NetApp-Aktie: So viel hätte eine Investition in NetApp von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
11.09.25
|NASDAQ Composite Index-Papier NetApp-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich NetApp-Aktionäre freuen (finanzen.ch)
|
10.09.25
|Handel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
10.09.25
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
10.09.25
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite mittags auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
10.09.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart stärker (finanzen.ch)
|
08.09.25
|NASDAQ Composite Index-Papier NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetApp von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)