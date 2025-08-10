|Kurse + Charts + Realtime
10.08.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Molecular Partners legt Quartalsergebnis vor
Molecular Partners lässt sich voraussichtlich am 25.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Molecular Partners die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,415 CHF je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,460 CHF je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen CHF – das wäre ein Abschlag von 100 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,6 Millionen CHF umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,640 CHF im Vergleich zu -1,590 CHF im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 0,7 Millionen CHF, gegenüber 5,0 Millionen CHF ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
