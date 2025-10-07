Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
First Merchants CorpShs Aktie

07.10.2025 06:21:35

Erste Schätzungen: First Merchants legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

First Merchants CorpShs
First Merchants wird voraussichtlich am 22.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,965 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,840 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll First Merchants 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 172,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 34,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte First Merchants 265,0 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,84 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,41 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 682,8 Millionen USD, gegenüber 1,05 Milliarden USD im Vorjahr.

