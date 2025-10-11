Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’497 -0.9%  SPI 17’212 -1.0%  Dow 45’480 -1.9%  DAX 24’241 -1.5%  Euro 0.9308 -0.2%  EStoxx50 5’531 -1.7%  Gold 4’018 1.1%  Bitcoin 90’541 -7.8%  Dollar 0.7993 -0.9%  Öl 62.1 -4.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
ETF-Anlagen: Was man über ein "Pantoffel-Portfolio" wissen muss
Bitcoin-Boom vor Weihnachten? Strategy-CEO Saylor sieht Kursfeuerwerk bis Jahresende
Zu spät für ein Krypto-Investment? Das sagen die Experten von Jefferies
Hitachi setzt auf NVIDIA-Plattform für globale KI-Fertigung - Treiber für die Aktie?
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Suche...

Eastroc Beverage Aktie 111509316 / CNE100005576

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.10.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Eastroc Beverage (Group) A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Eastroc Beverage
301.51 CNY -0.75%
Kaufen Verkaufen

Eastroc Beverage (Group) A wird voraussichtlich am 25.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 2,54 CNY je Aktie gegenüber 1,44 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 31,00 Prozent auf 6,14 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,68 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 24 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,72 CNY aus. Im Vorjahr waren 6,40 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 24 Analysten im Durchschnitt 21,07 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 15,73 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch