11.10.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Eastroc Beverage (Group) A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Eastroc Beverage (Group) A wird voraussichtlich am 25.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 2,54 CNY je Aktie gegenüber 1,44 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 31,00 Prozent auf 6,14 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,68 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 24 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,72 CNY aus. Im Vorjahr waren 6,40 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 24 Analysten im Durchschnitt 21,07 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 15,73 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
