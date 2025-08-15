Erste Schätzungen: Bank of Communications gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bank of Communications wird voraussichtlich am 30.08.2025 die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,220 CNY gegenüber 0,300 HKD im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 59,74 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 147,63 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,11 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,16 HKD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 257,34 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 591,68 Milliarden HKD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch