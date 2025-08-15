Erste Schätzungen: Bank of China stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bank of China wird voraussichtlich am 30.08.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,627 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,730 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 55,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 19,64 Milliarden USD gegenüber 43,79 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,52 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,61 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 88,09 Milliarden USD, gegenüber 173,05 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch