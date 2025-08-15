Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’002 0.2%  SPI 16’699 0.1%  Dow 44’911 0.0%  DAX 24’378 0.8%  Euro 0.9412 -0.1%  EStoxx50 5’435 0.9%  Gold 3’337 -0.5%  Bitcoin 95’188 -4.2%  Dollar 0.8079 0.3%  Öl 66.9 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Holcim1221405Sika41879292Partners Group2460882Novartis1200526Swissquote1067586DocMorris4261528Swiss Re12688156
Top News
ETF-Portfolio aufbauen: Drei Strategien im Vergleich
Bitcoin vs. Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Krypto-Gewinn ist Warren Buffett 2025 entgangen
Tesla-Aktie im Fokus: Kundenloyalität nimmt rapide ab - was CEO Elon Musk damit zu tun hat
David Tepper stösst NVIDIA-Aktien ab und investiert in diese KI-Aktie
Aktien von Krypto-Treasury-Unternehmen - Auf diese Kryptoinvestments setzt Starinvestorin Cathie Wood
Suche...
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.08.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Bank of China stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bank of China
14.35 USD -2.18%
Kaufen Verkaufen

Bank of China wird voraussichtlich am 30.08.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,627 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,730 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 55,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 19,64 Milliarden USD gegenüber 43,79 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,52 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,61 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 88,09 Milliarden USD, gegenüber 173,05 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch