Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’235 -0.6%  SPI 16’982 -0.5%  Dow 47’563 0.1%  DAX 23’958 -0.7%  Euro 0.9285 0.1%  EStoxx50 5’662 -0.7%  Gold 4’002 -0.9%  Bitcoin 88’206 1.7%  Dollar 0.8052 0.4%  Öl 65.1 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Webinar mit Dr. Raimund Schriek: Die Illusion der Erinnerung - Wie du Denkfehler im Trading vermeidest
Tesla-Aktie: Tesla enthüllt neue Langstreckenversion des Model Y in China
Lukrative oder riskante Geldanlage? Das sollten Anleger bei Investitionen am Kunstmarkt beachten
Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Die Performance der Kryptowährungen
So dürften sich die Ölpreise laut IEA, Goldman Sachs und JPMorgan 2026 entwickeln
Suche...
200.- Saxo-Deal

Arbe Robotics Aktie 113745566 / IL0011796625

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.11.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Arbe Robotics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Arbe Robotics
1.94 USD 4.57%
Kaufen Verkaufen

Arbe Robotics wird voraussichtlich am 17.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,090 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Arbe Robotics noch ein Verlust pro Aktie von -0,190 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 408,33 Prozent auf 0,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Arbe Robotics noch 0,1 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,340 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,610 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,0 Millionen USD, gegenüber 0,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

Nachrichten zu Arbe Robotics Ltd. Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
06:21