EQS-News: PFISTERER steigert Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr 2025 deutlich

Pfisterer
60.90 EUR 0.66%
EQS-News: Pfisterer Holding SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
PFISTERER steigert Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr 2025 deutlich

22.08.2025 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PRESSEMITTEILUNG

22. August 2025

PFISTERER steigert Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr 2025 deutlich

  • Anstieg des Auftragsbestands und des Auftragseingangs treibt weiterhin den Umsatz an
  • Wachsendes Bruttoergebnis (+18 %) führt zu einem steigenden EBITDA
  • Vorstand prognostiziert fortgesetzt positive Entwicklung im weiteren Jahresverlauf
  • Webcast am 22. August 2025 um 10.00 Uhr MESZ

Winterbach, 22. August 2025 – Die PFISTERER Holding SE („PFISTERER“; ISIN: DE000PFSE212), ein global führender Anbieter von Verbindungstechnik für die Energieinfrastruktur, verzeichnet im ersten Halbjahr 2025 eine deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung. Gleichzeitig hat das Unternehmen mit gezielten Investitionen und einer Akquisition wichtige Weichen für nachhaltiges Wachstum gestellt.

Starke Finanzentwicklung 

Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten um 9,5 % auf 213,6 Mio. Euro (H1 2024: 195,1 Mio. Euro). Das adjustierte EBITDA erhöhte sich um 13,2 % auf 39,5 Mio. Euro. Das Periodenergebnis verbesserte sich um 33,1 % auf 21,8 Mio. Euro. Besonders dynamisch entwickelte sich das zweite Quartal, in dem der Umsatz um 21,4 % und das Ergebnis um 23,0 % zulegten.

Getrieben wird das Wachstum durch eine starke Nachfrage in allen Regionen und Produktsegmenten. Der Auftragseingang stieg im Halbjahr um 44,7 % auf 290,2 Mio. Euro, der Auftragsbestand lag Ende Juni bei 312,5 Mio. Euro – ein Plus von 57,3 % gegenüber dem Vorjahr.

Strategische Meilensteine

PFISTERER hat im laufenden Geschäftsjahr seine Position im Markt gezielt ausgebaut:

  • Übernahme von Power CSL: Ergänzung des Portfolios um Offshore-Seekabel-Lösungen und Stärkung der Marktposition im Bereich Unterwasseranwendungen.
  • Börsengang im Mai: Erfolgreiche Platzierung, die finanzielle Mittel für weiteres Wachstum bereitstellt.
  • Standorterweiterung Kadan (CZ): Erwerb eines 5-Hektar-Grundstücks für zusätzliche Produktionskapazitäten.
  • Neues HVDC-Labor in Winterbach: Baugenehmigung für eine hochmoderne Prüfanlage erteilt – Start der Serienproduktion von HVDC-Kabelsystemen ab Ende 2026.

Ausblick

Auf Basis der hohen Auftragseingänge und der positiven Marktsignale rechnet PFISTERER mit einer weiterhin dynamischen Entwicklung im Geschäftsjahr 2025 und geht von einer Performance am oberen Ende der Erwartungen aus.

Johannes Linden, Vorstandssprecher PFISTERER Holding SE:

„Wir sind mit dem ersten Halbjahr ausserordentlich zufrieden – sowohl finanziell als auch strategisch. Mit unseren Investitionen in zusätzliche Kapazitäten und den Einstieg in den Zukunftsmarkt HVDC schaffen wir die Grundlage für nachhaltiges, profitables Wachstum.“

Webcast am 22. August 2025

PFISTERER lädt Investoren und Medienvertreter am 22. August 2025 um 10.00 Uhr MESZ zu einer Videokonferenz mit Vorstandsmitglied und Sprecher Johannes Linden sowie Vorstandsmitglied Dr. Konstantin Kurfiss ein. Die Präsentation der Halbjahreszahlen und des Ausblicks findet in englischer Sprache statt. Anmeldungen über Investor Relations.

Der vollständige Halbjahresbericht 2025 steht ab sofort auf der Unternehmenswebsite unter www.pfisterer.com im Bereich Investoren zum Download bereit.

Über PFISTERER

PFISTERER ist ein weltweit führendes und unabhängiges Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Winterbach bei Stuttgart. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Lösungen für das Isolieren und Verbinden elektrischer Leiter für die Schnittstellen in Stromnetzen – von der Erzeugung und der Übertragung bis hin zur Verteilung elektrischer Energie – zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Mit seiner Innovationskraft, seiner State-of-the-art-Produktion und seinem weltweiten Vertriebsnetz bietet PFISTERER fortschrittliche Lösungen für die Herausforderungen der Elektrifizierung. Seit seiner Gründung im Jahre 1921 hat sich PFISTERER international als Vorreiter für moderne Energieinfrastruktur etabliert und ist ein attraktiver Arbeitgeber in einer zukunftsorientierten Branche mit spannenden Entwicklungsmöglichkeiten für mehr als 1.300 Mitarbeitende. Weltweit ist die PFISTERER Holding SE mit 17 operativen Standorten in 15 Ländern vertreten.

PRESSEKONTAKT

Trang Grün
Corporate Head of Marketing & Communication
Tel.:   +49 7181-7005449
E-Mail:  trang.gruen@pfisterer.com 

INVESTOR RELATIONS

Stefanie Eberding
Investor Relations Manager (Extern)
Tel.:  +49 7181 7005 149
E-mail:  stefanie.eberding@pfisterer.com 

PFISTERER Holding SE
Rosenstr. 44
73650 Winterbach
Deutschland
Web:  www.pfisterer.com

 


22.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: PFISTERER Holding SE
Rosenstr. 44
73650 Winterbach
Deutschland
Telefon: +49 7181 7005-0
E-Mail: info@pfisterer.com
Internet: www.pfisterer.com
ISIN: DE000PFSE212
WKN: PFSE21
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale)
EQS News ID: 2187402

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2187402  22.08.2025 CET/CEST

