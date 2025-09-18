EQS-News: Netfonds startet Freischaltung des comparit-Vergleichsrechners in finfire

EQS-News: Netfonds AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Netfonds startet Freischaltung des comparit-Vergleichsrechners in finfire



18.09.2025 / 09:30 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG



Netfonds startet Freischaltung des comparit-Vergleichsrechners in finfire



Hamburg, 18. September 2025 – Die Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74) startet die schrittweise Freischaltung des Vergleichsrechners der cpit comparit GmbH in ihre hauseigene 360-Grad-Beraterplattform finfire. Das leistungsstarke Tool wird den Vertriebspartnern nach und nach zur Verfügung gestellt und markiert einen weiteren Meilenstein für mehr Effizienz in der Beratung und Abwicklung von Versicherungs- und Vorsorgeprodukten.



Zum Start können mit dem Vergleichsrechner die Tarife für Berufsunfähigkeits-, Risikolebens- und Kfz-Versicherungen sowie Altersvorsorgeprodukte der 1. und 3. Schicht ermittelt werden. Die nahtlose Übertragung von Kunden- und Vertragsdaten sowie die automatisierte Rückübermittlung von Antragsdaten reduzieren manuelle Arbeitsschritte erheblich und erhöhen die Prozessgeschwindigkeit.



Es befinden sich bereits zusätzliche Erweiterungen für die comparit-Vergleichsrechner in der Entwicklung, die künftig auch private Sach- und Krankenversicherungen abdecken werden. Die ersten Versionen dieser neuen Module werden voraussichtlich Anfang 2026 zur Verfügung stehen.



„Als einer der führenden Plattformanbieter im deutschen Versicherungsmaklermarkt ist es unser Anspruch, unseren Partnern unabhängige Vergleichslösungen auf technisch höchstem Niveau bereitzustellen. Mit der Integration des comparit-Vergleichsrechners in finfire und als einer der Initiatoren dieser Idee senden wir ein klares Signal: Wir wollen gemeinsam mit dem Markt wachsen und unseren Vermittlern die besten digitalen Werkzeuge für eine zukunftssichere Beratung bieten“, sagt Andre Baalhorn, Vorstand der NVS Netfonds Versicherungsservice AG.



Durch die Integration positioniert sich Netfonds erneut als Vorreiter für digitale Beratungslösungen im Finanz- und Versicherungsvertrieb und stärkt damit die Bindung zwischen Beratern, Netfonds und Versicherungsgesellschaften auf technischer Ebene.



Weitere Informationen zur Netfonds Gruppe und ihren verbundenen Tochterunternehmen finden Sie unter



Netfonds AG

Heidenkampsweg 73

20097 Hamburg



Pressekontakt

Philip Angrabeit

Tel.: +49 40 822 267 142

E-Mail: pangrabeit@netfonds.de



Über die Netfonds Gruppe

Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.

