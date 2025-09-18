EQS-News: Netfonds startet Freischaltung des comparit-Vergleichsrechners in finfire

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Netfonds Aktie 43537847 / DE000A1MME74

18.09.2025 09:30:53

Netfonds startet Freischaltung des comparit-Vergleichsrechners in finfire

Netfonds
46.00 EUR -1.29%
EQS-News: Netfonds AG / Schlagwort(e): Produkteinführung
Netfonds startet Freischaltung des comparit-Vergleichsrechners in finfire

18.09.2025 / 09:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PRESSEMITTEILUNG

Netfonds startet Freischaltung des comparit-Vergleichsrechners in finfire

Hamburg, 18. September 2025 – Die Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74) startet die schrittweise Freischaltung des Vergleichsrechners der cpit comparit GmbH in ihre hauseigene 360-Grad-Beraterplattform finfire. Das leistungsstarke Tool wird den Vertriebspartnern nach und nach zur Verfügung gestellt und markiert einen weiteren Meilenstein für mehr Effizienz in der Beratung und Abwicklung von Versicherungs- und Vorsorgeprodukten.

Zum Start können mit dem Vergleichsrechner die Tarife für Berufsunfähigkeits-, Risikolebens- und Kfz-Versicherungen sowie Altersvorsorgeprodukte der 1. und 3. Schicht ermittelt werden. Die nahtlose Übertragung von Kunden- und Vertragsdaten sowie die automatisierte Rückübermittlung von Antragsdaten reduzieren manuelle Arbeitsschritte erheblich und erhöhen die Prozessgeschwindigkeit.

Es befinden sich bereits zusätzliche Erweiterungen für die comparit-Vergleichsrechner in der Entwicklung, die künftig auch private Sach- und Krankenversicherungen abdecken werden. Die ersten Versionen dieser neuen Module werden voraussichtlich Anfang 2026 zur Verfügung stehen.

„Als einer der führenden Plattformanbieter im deutschen Versicherungsmaklermarkt ist es unser Anspruch, unseren Partnern unabhängige Vergleichslösungen auf technisch höchstem Niveau bereitzustellen. Mit der Integration des comparit-Vergleichsrechners in finfire und als einer der Initiatoren dieser Idee senden wir ein klares Signal: Wir wollen gemeinsam mit dem Markt wachsen und unseren Vermittlern die besten digitalen Werkzeuge für eine zukunftssichere Beratung bieten“, sagt Andre Baalhorn, Vorstand der NVS Netfonds Versicherungsservice AG.

Durch die Integration positioniert sich Netfonds erneut als Vorreiter für digitale Beratungslösungen im Finanz- und Versicherungsvertrieb und stärkt damit die Bindung zwischen Beratern, Netfonds und Versicherungsgesellschaften auf technischer Ebene.

---

Weitere Informationen zur Netfonds Gruppe und ihren verbundenen Tochterunternehmen finden Sie unter www.netfonds.de und www.netfonds-group.com.

Netfonds AG
Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg

Pressekontakt
Philip Angrabeit
Tel.: +49 40 822 267 142
E-Mail: pangrabeit@netfonds.de

Über die Netfonds Gruppe
Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.

18.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Netfonds AG
Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 40 822267 0
E-Mail: info@netfonds.de
Internet: www.netfonds.de
ISIN: DE000A1MME74
WKN: A1MME7
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Tradegate Exchange
EQS News ID: 2198152

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2198152  18.09.2025 CET/CEST

