Coreo Aktie 141324798 / DE000A40KYB8

EQS-News: Coreo AG – Personalie, Veränderung im Vorstand

EQS-News: Coreo AG / Schlagwort(e): Immobilien/Personalie
Coreo AG – Personalie, Veränderung im Vorstand

27.11.2025 / 18:38 CET/CEST
Frankfurt am Main, 27.11.2025 - Die Coreo (ISIN: DE000A40KYB8) gibt bekannt, dass Herr Jürgen Faè, Vorstand der Gesellschaft, dem Aufsichtsrat mitgeteilt hat, seinen zum 30. Juni 2026 auslaufenden Vorstandsvertrag nicht zu verlängern.
 
Um eine geordnete Übergabe und die bestmögliche Kontinuität in der Unternehmensführung sicherzustellen, hat der Aufsichtsrat beschlossen, Herrn Matteo Colusso mit Wirkung zum 01.12.2025 bis zum 31.12.2027 zum Vorstand der Gesellschaft zu bestellen. Gleichzeitig wird Herr Faè zum selben Zeitpunkt aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheiden, der Gesellschaft aber in beratender Funktion weiter zur Verfügung stehen.
 
Der Aufsichtsrat dankt Herrn Faè ausdrücklich für seine engagierte Arbeit und seinen wertvollen Beitrag in einem herausfordernden Umfeld. Mit Herrn Matteo Colusso konnte ein Immobilienfachmann als neuer Vorstand gewonnen werden. Durch die Möglichkeit der zeitnahen Bestellung von Herrn Colusso ist ein reibungsloser Übergang der Geschäftsaktivitäten gewährleistet.  
 
Coreo AG

Kontakt:
Coreo AG
Investor Relations
Bleichstrasse 64
D-60313 Frankfurt a. M.
ir@coreo.de
T: +49 (0) 69-21 93 96-0

