Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’029 -0.2%  SPI 17’893 -0.2%  Dow 47’886 -0.5%  DAX 23’961 -0.5%  Euro 0.9339 0.0%  EStoxx50 5’682 -0.6%  Gold 4’331 -0.2%  Bitcoin 68’862 0.6%  Dollar 0.7953 0.0%  Öl 60.2 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Geheimtipps 2026: Diese unterschätzten Aktien haben laut Analysten riesiges Potenzial
Goldpreis: Charttechnische Hochspannung nahe am Rekordhoch
Medacta-Aktie: Markteinführung des innovativen Knieimplantats
Finanzsystem im Wandel: SEC sieht in Tokenisierung den nächsten Mega-Trend
Wenig bewegung am Devisenmarkt: So notieren Franken, Euro und Dollar
Suche...
Plus500 Depot

centrotherm international Aktie 21967494 / DE000A1TNMM9

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.12.2025 08:03:23

EQS-News: centrotherm international AG: Veränderungen im Aufsichtsrat

centrotherm international
9.65 EUR 1.58%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: centrotherm international AG / Schlagwort(e): Personalie
centrotherm international AG: Veränderungen im Aufsichtsrat

18.12.2025 / 08:03 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

centrotherm international AG: Veränderungen im Aufsichtsrat

Blaubeuren, 18. Dezember 2025 – Im Zuge der neuen Aktionärsstruktur haben die Aufsichtsratsmitglieder der centrotherm international AG („Gesellschaft“ oder „centrotherm“) Hans-Hasso Kersten und Dr. Xinan Jia mit Wirkung vom 17. Dezember 2025 ihre Mandate niedergelegt. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats Robert M. Hartung bleibt als Mitglied weiterhin im Aufsichtsrat der Gesellschaft vertreten.

Der Vorstand der Gesellschaft wird unverzüglich die gerichtliche Bestellung von zwei neuen Aufsichtsratsmitgliedern beim Amtsgericht Ulm beantragen. Die Gesellschaft rechnet im Januar 2026 mit einer entsprechenden Nachbesetzung durch das Gericht. Die unter der Kontrolle des Fonds Ardian Semiconductor stehende neue Hauptaktionärin wird zukünftig im Aufsichtsgremium mit zwei Mitgliedern vertreten sein.

Robert M. Hartung: „Im Namen des Aufsichtsrats und des Vorstands danke ich den beiden ausscheidenden Mitgliedern für ihre wertvolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Beide haben massgeblich dazu beigetragen, den Vorstand mit ihrer Expertise bei der Neuausrichtung der Gesellschaft zu unterstützen.“

Dr. Xinan Jia ist centrotherm seit 2006 verbunden und war in verschiedenen Leitungsfunktionen in Asien tätig, ehe er 2018 zum Aufsichtsratsmitglied bestellt wurde. Der bisherige stellvertretende Vorsitzende Hans-Hasso Kersten begleitete die Gesellschaft seit Anfang 2014 und war auch im Prüfungsausschuss als Vorsitzender vertreten.

Über centrotherm international AG

Thermische Produktionslösungen und Beschichtungstechnologien zählen zu den Kernkompetenzen von centrotherm. Seit über 70 Jahren entwickeln und realisieren wir Produktionskonzepte für einen stetig wachsenden internationalen Kundenkreis. Neben Wachstumsbranchen wie der Halbleiter- und Mikroelektronikindustrie sowie der Photovoltaik finden unsere innovativen Lösungen auch in neuen Zukunftsfeldern wie der Faser- oder Batterieherstellung Anwendung. Als führender, global agierender Technologiekonzern arbeiten wir eng mit Partnern aus Industrie und Forschung zusammen. Wir verbessern bestehende Produktionskonzepte und setzen neue Trends. So generieren wir werthaltige Wettbewerbsvorteile für unsere Kunden. Weltweit arbeiten über 700 Mitarbeiter an der Gestaltung der Zukunft – GREEN | SMART | EFFICIENT.

centrotherm international AG
Württemberger Str. 31
89143 Blaubeuren
Internet: www.centrotherm.de
WKN: A1TNMM (Inhaberaktien); A1TNMN (nicht notierte Aktien aus Sachkapitalerhöhung)
ISIN: DE000A1TNMM9 (Inhaberaktien); DE000A1TNMN7 (nicht notierte Aktien aus Sachkapitalerhöhung)
Einbeziehung: Freiverkehr (Basic Board) Frankfurter Wertpapierbörse
Firmensitz: Deutschland

Kontakt centrotherm:
Nathalie Albrecht (Manager Public & Investor Relations)
Tel: +49 7344 918-6304
E-Mail: investor@centrotherm.de


18.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: centrotherm international AG
Württemberger Str. 31
89143 Blaubeuren
Deutschland
Telefon: +49 7344 918-0
Fax: +49 7344 918-8388
E-Mail: info@centrotherm.de
Internet: www.centrotherm.de
ISIN: DE000A1TNMM9, DE000A1TNMN7
WKN: A1TNMM, A1TNMN
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2247818

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2247818  18.12.2025 CET/CEST